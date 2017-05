Concert sous les averses dorées en pleine lune à Taiwan

CHIAYI (Taiwan News) - Des casses des boutiques ou appelé aussi averse dorée ont été planté le long de la route dans la ville de Chiayi. Le gouvernement de Chiayi va organizer un tour doré ce 27 mai pour que les touristes prennent le train en bois de cyprès d’Alishan pour admirer le beau paysage d’averse dorée. De plus, un guide au musée national de Chiayi, aux sites touristiques, des tournois et d’autres évènements attendent la participation du public, a dit le reportage.

Le gouvernement de Chiayi a dit que lors de la saison de la floraison, les fleurs des averses dorées plantées le long de la ville vont tomber un par un selon le soufflement du vent. Des fleurs jaunes flotteront de haut en bas comme s’il pleuvait une pluie dorée.

Pour la promotion du tourisme de Chiayi, le bureau du tourisme, l’administration du bureau forestier de Chiayi et l’administration du chemin de fer d’Alishan ont collaboré pour proposer un tour limité sur l’amour doré en pleine lune à partir du premier jour des vacances de la fête du Bateau-dragons. Une série d’activités commencera le 27 mai à partir de 9H00 et va prendre fin avec une soirée romantique avec un concert sous les averses dorées en pleine lune.

Selon Wikipédia, Cassia fistula a pour noms communs cassier, faux caroubier, douche d'or, averse dorée ou encore cytise indien. C'est une espèce de plantes de la famille Fabaceae, originaire d'Asie du Sud, du sud du Pakistan en passant par l'est de l'Inde jusqu'en Birmanie et au sud du Sri Lanka. Il s'agit d'un arbre de taille moyenne grimpant rapidement jusqu'à une hauteur de 10 à 20 m. L'écorce du tronc, lisse et grisâtre chez les jeunes arbres, devient plus rugueuse et brune chez les individus plus âgés. Cassia fistula est largement cultivé en tant que plante ornementale dans les zones tropicales et subtropicales. Il fleurit à la fin du printemps (mois de mai au nord, novembre dans l'hémisphère sud). Les arbres sont couverts d'une abondante floraison jaune, où les feuilles sont à peine visibles.

le train en bois de cyprès d’Alishan (Photo / CNA)