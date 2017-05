Exposition illégale des espèces protégés dans les vitrines à Taiwan

TAIPEI (Taiwan News) - Un magasin qui vend des plantes médicinales chinoises a été puni selon la loi sur la Conservation de la Faune par une amende de NT$10,000 (environ€296) pour l’exposition illégale des échantillons des espèces protégés dans les vitrines et dont le propriétaire les possédaient déjà avant l’annonce de l’application de la loi sur la Conservation de la faune le 1er juillet 2006, a dit le reportage.

Le bureau de la protection animale de la ville Taipei a obtenu cette nouvelle par le septième corps spécial de police sous les agences nationales de la police ou le public a fait appel pour l’illégal exposition des échantillons des espèces protégés dans un magasin qui vend des plantes médicinales chinoises. Ce sont des échantillons de deux pangolins, d’un cerf Sika qui ont été trouvés dans les vitrines du magasin. Ces échantillons n’ont pas été enregistrés dans la liste des propriétaires qui possédaient ces espèces protégés avant l’application de la loi sur la Conservation de la Faune de 2006 et l’exposition dans les vitrines était illégale jusqu’aujourd’hui, a dit le reportage.

Auparavant, les vendeurs des plantes médicinales chinoises exposaient des échantillons des espèces protégés pour démontrer la vente des vrais produits aux clients mais après l’application de la loi sur la Conservation de la Faune en 2006, la plupart des échantillons sont conservés dans les entrepôts jusqu’au jour où les vendeurs l’ont sortis pour le ménage.

Le bureau de la protection animale demande aux vendeurs de ne pas exposer des échantillons des animaux de la conservation dans les vitrines, surtout les magasins qui sont localisés dans les sites touristiques. Il demande aux vendeurs de respecter et d’exécuter les principes de la conservation “Quand la vente s’arrête, la chasse peut aussi” (When the buying stops, the killing can too!)

Selon Wikipédia, les pangolins ou manidés (Manidae) sont une famille de mammifères insectivores édentés dont le corps allongé est en grande partie recouvert d'écailles ce qui leur vaut aussi l’appelation de fourmiliers écailleux. Ils vivent dans les régions tropicales et équatoriales d'Afrique et d'Asie du Sud-Est. Les pangolins sont figurés sur la liste des espèces de l'annexe I de la CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, i.e. Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, dite de Washington) depuis 2016. Les deux espèces asiatiques Manis javanica et Manis pentadactyla sont classées « en danger critique » par l'IUCN, et les deux autres espèces asiatiques « en danger ».