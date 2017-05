CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 429 1-2 Sep 444 Dec 466 1-4 Mar 485 May 497 1-2 Jul 507 1-4 Sep 519 1-2 Dec 533 Mar 541 1-4 May 543 1-4 Jul 539 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 369 1-2 Sep 377 Dec 387 3-4 Mar 397 1-2 May 403 3-4 Jul 408 3-4 Sep 402 Dec 404 3-4 Mar 412 1-2 May 416 1-2 Jul 420 Sep 412 1-4 Dec 408 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 241 1-4 Sep 232 1-2 Dec 225 1-4 Mar 226 1-2 May 226 1-2 Jul 226 1-2 Sep 226 1-2 Dec 226 1-2 Mar 226 1-2 May 226 1-2 Jul 226 1-2 Sep 227 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 948 1-4 Aug 950 1-4 Sep 948 Nov 948 1-2 Jan 955 3-4 Mar 959 1-4 May 963 3-4 Jul 970 Aug 967 3-4 Sep 955 1-4 Nov 948 Jan 952 1-2 Mar 950 1-4 May 950 Jul 954 1-4 Aug 951 3-4 Sep 931 1-2 Nov 940 3-4 Jul 955 1-2 Nov 940 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 32.34 Aug 32.45 Sep 32.57 Oct 32.66 Dec 32.86 Jan 32.96 Mar 33.08 May 33.22 Jul 33.36 Aug 33.30 Sep 33.25 Oct 33.09 Dec 33.07 Jan 33.17 Mar 33.28 May 33.38 Jul 33.38 Aug 33.38 Sep 33.38 Oct 33.36 Dec 33.36 Jul 33.36 Oct 33.36 Dec 33.36 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 306.30 Aug 307.50 Sep 308.80 Oct 309.20 Dec 311.10 Jan 311.70 Mar 312.10 May 312.70 Jul 314.00 Aug 313.90 Sep 313.30 Oct 311.20 Dec 311.50 Jan 311.60 Mar 311.60 May 311.60 Jul 311.60 Aug 312.70 Sep 312.90 Oct 312.10 Dec 312.10 Jul 312.10 Oct 312.10 Dec 312.10