BC-SOC--Argentine Results

BUENOS AIRES, ARGENTINA (AP) — Results from Argentine football:
|Tuesday's Match
½nameVelez Sarsfield, flagnull¾ 2, ½nameTigre, flagnull¾ 1
|Saturday's Matches
½nameAtletico Tucuman, flagnull¾ 3, ½nameBanfield, flagnull¾ 0
½nameBelgrano, flagnull¾ 1, ½namePatronato Parana, flagnull¾ 1
½nameLanus, flagnull¾ 2, ½nameAtletico Rafaela, flagnull¾ 0
½nameSarmiento, flagnull¾ 1, ½nameTalleres, flagnull¾ 4
½nameBoca Juniors, flagnull¾ 1, ½nameNewell's, flagnull¾ 0
½nameTigre, flagnull¾ 1, ½nameSan Martin, flagnull¾ 1
½nameSanta Fe, flagnull¾ 0, ½nameArsenal, flagnull¾ 1
½nameIndependiente, flagnull¾ 2, ½nameHuracan, flagnull¾ 1
|Sunday's Matches
½nameGodoy Cruz, flagnull¾ 3, ½nameVelez Sarsfield, flagnull¾ 0
½nameSan Lorenzo, flagnull¾ 0, ½nameAldosivi, flagnull¾ 1
½nameTemperley, flagnull¾ 3, ½nameColon, flagnull¾ 0
½nameQuilmes, flagnull¾ 0, ½nameDefensa y Justicia, flagnull¾ 2
½nameRosario Central, flagnull¾ 4, ½nameRacing Club, flagnull¾ 1
|Monday's Match
½nameOlimpo, flagnull¾ 3, ½nameEstudiantes, flagnull¾ 1