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BC-SOC--Argentine Results

By  Associated Press
2017/05/23 08:43
BC-SOC--Argentine Results Argentine Football Results

BUENOS AIRES, ARGENTINA (AP) — Results from Argentine football:

Argentina Primera A
Tuesday's Match

½nameVelez Sarsfield, flagnull¾ 2, ½nameTigre, flagnull¾ 1

Saturday's Matches

½nameAtletico Tucuman, flagnull¾ 3, ½nameBanfield, flagnull¾ 0

½nameBelgrano, flagnull¾ 1, ½namePatronato Parana, flagnull¾ 1

½nameLanus, flagnull¾ 2, ½nameAtletico Rafaela, flagnull¾ 0

½nameSarmiento, flagnull¾ 1, ½nameTalleres, flagnull¾ 4

½nameBoca Juniors, flagnull¾ 1, ½nameNewell's, flagnull¾ 0

½nameTigre, flagnull¾ 1, ½nameSan Martin, flagnull¾ 1

½nameSanta Fe, flagnull¾ 0, ½nameArsenal, flagnull¾ 1

½nameIndependiente, flagnull¾ 2, ½nameHuracan, flagnull¾ 1

Sunday's Matches

½nameGodoy Cruz, flagnull¾ 3, ½nameVelez Sarsfield, flagnull¾ 0

½nameSan Lorenzo, flagnull¾ 0, ½nameAldosivi, flagnull¾ 1

½nameTemperley, flagnull¾ 3, ½nameColon, flagnull¾ 0

½nameQuilmes, flagnull¾ 0, ½nameDefensa y Justicia, flagnull¾ 2

½nameRosario Central, flagnull¾ 4, ½nameRacing Club, flagnull¾ 1

Monday's Match

½nameOlimpo, flagnull¾ 3, ½nameEstudiantes, flagnull¾ 1