New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Monday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Jul 2034 2058 2014 2035 Up 7 Sep 2044 2070 2028 2046 Up 5 Dec 2063 2088 2048 2066 Up 7 Mar 2089 2108 2072 2089 Up 6 May 2105 2123 2098 2105 Up 5 Jul 2129 2140 2115 2123 Up 5 Sep 2136 2157 2133 2140 Down 41 Dec 2177 2179 2162 2162 Up 4 Mar 2199 2200 2183 2183 Up 3