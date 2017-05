CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 434 1-4 Sep 448 Dec 469 3-4 Mar 487 3-4 May 499 1-4 Jul 508 1-4 Sep 519 3-4 Dec 532 1-2 Mar 540 3-4 May 543 Jul 540 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 375 Sep 382 1-2 Dec 392 3-4 Mar 402 1-2 May 408 Jul 412 3-4 Sep 406 1-2 Dec 408 1-4 Mar 415 1-4 May 419 Jul 422 3-4 Sep 415 Dec 411 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 246 3-4 Sep 234 1-4 Dec 226 1-2 Mar 228 1-4 May 228 1-4 Jul 228 1-4 Sep 228 1-4 Dec 228 1-4 Mar 228 1-4 May 228 1-4 Jul 228 1-4 Sep 229 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 956 1-2 Aug 958 1-4 Sep 956 Nov 956 1-4 Jan 963 1-4 Mar 965 3-4 May 969 3-4 Jul 976 Aug 973 3-4 Sep 961 1-4 Nov 952 Jan 956 1-2 Mar 954 1-4 May 954 Jul 959 3-4 Aug 954 3-4 Sep 944 1-2 Nov 945 3-4 Jul 958 Nov 942 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 32.94 Aug 33.04 Sep 33.16 Oct 33.24 Dec 33.45 Jan 33.55 Mar 33.69 May 33.83 Jul 33.95 Aug 33.88 Sep 33.80 Oct 33.61 Dec 33.60 Jan 33.70 Mar 33.81 May 33.91 Jul 33.91 Aug 33.91 Sep 33.91 Oct 33.89 Dec 33.89 Jul 33.89 Oct 33.89 Dec 33.89 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 307.80 Aug 309.00 Sep 310.30 Oct 310.40 Dec 312.10 Jan 312.50 Mar 312.90 May 313.40 Jul 314.90 Aug 314.50 Sep 313.80 Oct 311.50 Dec 311.50 Jan 311.60 Mar 311.60 May 311.60 Jul 311.60 Aug 312.70 Sep 312.90 Oct 312.10 Dec 312.10 Jul 312.10 Oct 312.10 Dec 312.10