World Ice Hockey Champions

1910_Britain

1911_Bohemia

1912_cancelled

1913_Belgium

1914_Bohemia

1920_Canada

1924_Canada

1928_Canada

1930_Canada

1931_Canada

1932_Canada

1933_United States

1934_Canada

1935_Canada

1936_Britain

1937_Canada

1938_Canada

1939_Canada

1947_Czechoslovakia

1948_Canada

1949_Czechoslovakia

1950_Canada

1951_Canada

1952_Canada

1953_Sweden

1954_Soviet Union

1955_Canada

1956_Soviet Union

1957_Sweden

1958_Canada

1959_Canada

1960_United States

1961_Canada

1962_Sweden

1963_Soviet Union

1964_Soviet Union

1965_Soviet Union

1966_Soviet Union

1967_Soviet Union

1968_Soviet Union

1969_Soviet Union

1970_Soviet Union

1971_Soviet Union

1972_Czechoslovakia

1973_Soviet Union

1974_Soviet Union

1975_Soviet Union

1976_Czechoslovakia

1977_Czechoslovakia

1978_Soviet Union

1979_Soviet Union

1981_Soviet Union

1982_Soviet Union

1983_Soviet Union

1985_Czechoslovakia

1986_Soviet Union

1987_Sweden

1989_Soviet Union

1990_Soviet Union

1991_Sweden

1992_Sweden

1993_Russia

1994_Canada

1995_Finland

1996_Czech Republic

1997_Canada

1998_Sweden

1999_Czech Republic

2000_Czech Republic

2001_Czech Republic

2002_Slovakia

2003_Canada

2004_Canada

2005_Czech Republic

2006_Sweden

2007_Canada

2008_Russia

2009_Russia

2010_Czech Republic

2011_Finland

2012_Russia

2013_Sweden

2014_Russia

2015_Canada

2016_Canada

2017_Sweden

NOTES: Tournaments from 1910-14 were European championships. There was no competition during 1915-19 and 1940-46 because of war. All Olympic tournaments from 1920-68 also counted as world championships. In Olympic years 1980, '84, and '88, no IIHF world championships were staged.