Apparition de la tortue verte à Kinmen après des dizaines d’années

KINMEN (Taiwan News)- Après des dizaines d’années, c’est le premier appelle au sauvetage d’une tortue de mer perdue qui s’est fait entendre à Kinmen ce 18 mai. Cette tortue de mer à la tête et le dos au couleur rouge a attiré l’attention du public. Le gouvernement de Kinmen a dit que l’Association des pêcheurs de Kinmen a rapporté l’apparition de la tortue de mer qui était derrière un bateau. Les pêcheurs l’ont évacué mais la tortue de mer ne voulait pas s’en aller. Les officiels ont dû se rendre sur la place pour la sortir de l’eau et l’amener au centre de soins, a dit le reportage.

Le vétérinaire de l’Association de Réhabilitation et de Conservation de la Faune de Kinmen est arrivé au port, il a découvert que la tortue de mer est blessée derrière le cou et sa patte arrière a laissé une trace de blessure qui ressemble à une contamination des parasites. Cette tortue de mer est envoyée au centre de soins pour d’autres observations et elle sera relâchée dès qu’elle sera en forme, a dit le reportage.

Le département des affaires économiques de Kinmen a dit que cette tortue de mer pèse 5,5 kilogrammes et sa carapace mesure 35 centimètres de long. Son alimentation principale est basée sur des plantes des herbiers marins, ce qui rend sa chair verdâtre. La tortue de mer que l’on a trouvée au port est une tortue jeune dont on peut le savoir par la couleur rouge qui est sur sa carapace et sur sa tête.

Dans les documents du gouvernement de Kinmen, l’enregistrement de la tortue verte s’est arrêté sur la reproduction des tortues sur les plages Tashan (塔山) et à cause du changement de l’environnement, cela fait déjà plus de 10 ans qu’aucune appelle sur une tortue verte vivante s’est fait entendre. C’est en 2014 où les habitants ont trouvé un cadavre de cet animal qui n’était pas facile à repérer de quel espèce il appartenait, et au 1er juillet 2016, une autre tortue verte qui a été relâchée par l’Université de Xiamen a été trouvée morte au baie Liaoluo (料羅灣).

Le professeur de l’Université Nationale Océanique de Taiwan (國立海洋大學), Cheng Yi-chun (程一駿) appelle au public de ne pas attraper ou toucher aux tortues de mer vivantes qui sont sur la plage ou à la baie et de les laisser tranquille. Et s’il y a des tortues de mer trouvées blessées, il faudra appeller les gardes côtières pour aider les tortues de mer blessées ou pêchées par les filets.

Selon Wikipédia, la tortue verte ou tortue franche (chelonian mydas) est l’unique représentant du genre Chelonia, c’est une espèce de tortues de la famille des Cheloniidae. Son statut de conservation dans la liste rouge mondiale des espèces menacés de l’Union Internationale pour la Conservation de la nature (UICN) est classé « en danger ».