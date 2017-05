BC-GLF--Byron Nelson Scores, 1st Ld-Writethru,0826

IRVING, Texas (AP) — Scores Friday at the Byron Nelson Classic, a PGA Tour event at the 7,166-yard, par-70 TPC Four Seasons Resort:

Second Round Jason Kokrak 66-62—128 Billy Horschel 68-65—133 Byeong Hun An 68-66—134 Dustin Johnson 67-67—134 Cameron Tringale 66-68—134 Bud Cauley 67-67—134 James Hahn 64-70—134 Jhonattan Vegas 66-68—134 Peter Malnati 67-68—135 Grayson Murray 72-63—135 Morgan Hoffmann 69-66—135 Chad Campbell 68-67—135 Sean O'Hair 67-69—136 Ryan Armour 67-69—136 Rod Pampling 69-67—136 Brooks Koepka 67-69—136 Zac Blair 69-68—137 J.J. Henry 68-69—137 Scott Piercy 68-69—137 Jason Day 68-69—137 Willy Wilcox 70-67—137 Sung Kang 69-68—137 Jason Dufner 69-68—137 Matt Kuchar 66-71—137 Scott Stallings 72-66—138 Scott Brown 71-67—138 Sergio Garcia 73-65—138 Kyle Reifers 69-69—138 Beau Hossler 70-68—138 Jason Bohn 68-70—138 Jamie Lovemark 72-66—138 Gary Woodland 70-68—138 Smylie Kaufman 71-67—138 Boo Weekley 73-65—138 Seamus Power 69-69—138 Sebastian Munoz 69-69—138 Joel Dahmen 68-70—138 Michael Putnam 71-68—139 Ryan Palmer 71-68—139 Louis Oosthuizen 69-70—139 Patrick Reed 70-69—139 Bob Estes 71-68—139 Greg Owen 69-70—139 Charl Schwartzel 70-69—139 Marc Leishman 68-71—139 Greg Chalmers 68-71—139 Ken Duke 70-69—139 Ricky Barnes 64-75—139 Michael Kim 68-71—139 John Huh 67-72—139 Tony Finau 75-65—140 Ernie Els 69-71—140 Nick Watney 73-67—140 Alex Moon 74-66—140 Nicholas Lindheim 70-70—140 Dominic Bozzelli 70-70—140 Billy Hurley III 69-71—140 Danny Lee 70-70—140 Shawn Stefani 71-69—140 Keegan Bradley 74-67—141 Brett Stegmaier 69-72—141 Brendon Todd 70-71—141 D.A. Points 69-72—141 Ian Poulter 70-71—141 Charley Hoffman 72-69—141 Daniel Summerhays 70-71—141 Kevin Tway 71-70—141 Ryan Brehm 73-68—141 Spencer Levin 71-71—142 J.J. Spaun 73-69—142 Brian Gay 72-70—142 Geoff Ogilvy 73-69—142 Tom Hoge 72-70—142 Nick Taylor 69-73—142 Patrick Rodgers 72-70—142 Ollie Schniederjans 72-70—142

