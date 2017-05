CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 435 1-4 Sep 448 1-2 Dec 469 3-4 Mar 487 1-2 May 499 Jul 508 1-4 Sep 519 1-4 Dec 532 1-2 Mar 541 May 543 Jul 540 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 372 1-2 Sep 379 3-4 Dec 390 1-4 Mar 400 May 405 1-2 Jul 410 1-4 Sep 405 Dec 406 Mar 413 1-4 May 417 3-4 Jul 421 1-2 Sep 413 3-4 Dec 410 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 241 3-4 Sep 228 1-4 Dec 222 Mar 224 1-2 May 224 1-2 Jul 224 1-2 Sep 224 1-2 Dec 224 1-2 Mar 224 1-2 May 224 1-2 Jul 224 1-2 Sep 225 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 953 Aug 954 1-4 Sep 952 1-2 Nov 951 3-4 Jan 959 Mar 962 1-2 May 966 1-2 Jul 973 1-4 Aug 970 3-4 Sep 955 1-4 Nov 949 3-4 Jan 954 1-4 Mar 954 1-4 May 956 Jul 960 Aug 957 Sep 953 3-4 Nov 942 1-4 Jul 956 1-4 Nov 941 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 33.04 Aug 33.13 Sep 33.24 Oct 33.31 Dec 33.50 Jan 33.61 Mar 33.74 May 33.89 Jul 34.00 Aug 33.93 Sep 33.85 Oct 33.66 Dec 33.66 Jan 33.76 Mar 33.87 May 33.97 Jul 33.97 Aug 33.97 Sep 33.97 Oct 33.95 Dec 33.95 Jul 33.95 Oct 33.95 Dec 33.95 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 307.00 Aug 308.20 Sep 309.20 Oct 309.00 Dec 310.40 Jan 310.70 Mar 311.00 May 311.60 Jul 313.10 Aug 312.80 Sep 312.00 Oct 309.80 Dec 309.60 Jan 309.60 Mar 309.60 May 309.60 Jul 309.60 Aug 310.70 Sep 310.90 Oct 310.10 Dec 310.10 Jul 310.10 Oct 310.10 Dec 310.10