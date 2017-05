New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Jul 2080 2084 2018 2028 Down 56 Sep 2087 2094 2032 2041 Down 52 Dec 2105 2111 2051 2059 Down 50 Mar 2129 2131 2075 2083 Down 47 May 2146 2147 2096 2100 Down 46 Jul 2162 2164 2114 2118 Down 46 Sep 2133 2181 2130 2181 unch Dec 2158 Down 45 Mar 2180 Down 45