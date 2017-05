CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 425 3-4 Sep 439 3-4 Dec 461 1-2 Mar 479 1-4 May 490 1-2 Jul 499 1-4 Sep 510 1-4 Dec 524 Mar 532 1-2 May 534 1-2 Jul 532 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 366 Sep 373 3-4 Dec 384 Mar 394 May 399 1-2 Jul 404 1-2 Sep 399 1-2 Dec 400 3-4 Mar 408 1-2 May 413 1-4 Jul 416 3-4 Sep 411 3-4 Dec 407 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 236 Sep 223 3-4 Dec 221 1-2 Mar 224 May 224 Jul 224 Sep 224 Dec 224 Mar 224 May 224 Jul 224 Sep 225 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 944 3-4 Aug 946 3-4 Sep 945 Nov 944 3-4 Jan 952 1-4 Mar 956 1-2 May 961 1-4 Jul 967 1-2 Aug 965 1-4 Sep 949 3-4 Nov 945 1-2 Jan 950 Mar 950 1-4 May 952 Jul 956 Aug 953 Sep 949 3-4 Nov 938 1-4 Jul 952 1-2 Nov 937 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 32.44 Aug 32.53 Sep 32.65 Oct 32.72 Dec 32.89 Jan 33.00 Mar 33.16 May 33.30 Jul 33.43 Aug 33.36 Sep 33.31 Oct 33.16 Dec 33.18 Jan 33.27 Mar 33.39 May 33.49 Jul 33.49 Aug 33.49 Sep 33.49 Oct 33.47 Dec 33.47 Jul 33.47 Oct 33.47 Dec 33.47 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 307.50 Aug 308.40 Sep 309.30 Oct 308.90 Dec 310.10 Jan 310.50 Mar 310.90 May 311.10 Jul 312.90 Aug 312.20 Sep 311.50 Oct 309.30 Dec 309.20 Jan 309.20 Mar 309.20 May 309.20 Jul 309.20 Aug 310.30 Sep 310.50 Oct 309.80 Dec 309.80 Jul 309.80 Oct 309.80 Dec 309.80