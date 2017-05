New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Jul 2036 2062 2004 2054 Up 20 Sep 2053 2072 2017 2064 Up 16 Dec 2063 2085 2033 2078 Up 15 Mar 2088 2105 2055 2098 Up 14 May 2104 2120 2072 2113 Up 13 Jul 2131 2133 2125 2131 Up 12 Sep 2150 2157 2144 2149 Up 11 Dec 2171 Up 11 Mar 2194 Up 11