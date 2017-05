Bambou pour les pandas géants à Taiwan

TAIPEI (Taiwan News) -Des pousses de bambous (phyllostachys makinoi Hayata) sont d’autres légumes de la saison à proposer aux pandas géants après la Fête Ching Ming, un légume qu’il faut déguster entre avril et mai. Cette année, Taipei Zoo a acheté plus de 45 kilogrammes aux classes de la vente et de la production des bambous de Chiayi (嘉義竹筍產銷班) pour que Yuan Yuan (圓圓), Tuan Tuan (團團) et Yuanzai (圓仔) profitent de ce délicieux légume qu’ils le mettent un par un dans la bouche sans signe d’arrêt, a dit le reportage.

Le porte-parole Tsao Hsien-shao (曹先紹) de Taipei Zoo a dit que le bamboo (phyllostachys makinoi Hayata) est planté entre 1200 et 1800 mètres d’altitude et a une enveloppe qui le protège des insectes. De plus, les paysans l’ont cultivé sans utilisation de pesticides, ce qui donne un environnement amical sans pollution. Les bambous naturels se trouvent seulement dans la région de Fenqihu (奮起湖), Shizhuo (石棹), Dabang (達邦) et d’autres endroits à Chiayi.

Selon Wikipédia, les bambous (Bambuseae) sont une tribu de plantes monocotylédones appartenant à la famille des Poaceae (Graminacées). Ils sont caractérisés par des tiges formées d'un chaume creux lignifié à la croissance très rapide. Les bambous se sont adaptés à de nombreux climats (tropicaux, sub-tropicaux, et tempérés). Ils sont donc présents naturellement sur tous les continents à l'exception de l'Europe et de l'Antarctique.

C’est une plante alimentaire que l’on consomme en été à Taiwan. Et selon le document de Wikipédia, les jeunes pousses sont cueillies, un peu comme des asperges, dès qu'elles commencent à sortir de terre. La plupart des espèces ne se mangent pas crues à cause de leur amertume. On les fait bouillir ou griller dans leur enveloppe, que l'on enlève ensuite avant d'émincer le cœur des pousses pour les préparer en salade, en friture ou en sauce. Les pousses de certaines espèces (Sasa) peuvent être grillées au four et dégustées directement.