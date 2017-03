New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Monday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change May 2024 2124 2013 2116 Up 103 Jul 2035 2128 2020 2120 Up 98 Sep 2046 2136 2030 2127 Up 94 Dec 2068 2154 2052 2147 Up 93 Mar 2085 2180 2078 2172 Up 93 May 2100 2191 2100 2191 Up 93 Jul 2155 2207 2155 2207 Up 93 Sep 2222 Up 92 Dec 2240 Up 91