CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 430 1-4 Jul 445 1-2 Sep 460 3-4 Dec 479 1-2 Mar 493 3-4 May 500 1-2 Jul 504 1-4 Sep 513 3-4 Dec 526 3-4 Mar 536 1-4 May 533 Jul 530 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 363 1-2 Jul 371 1-4 Sep 378 1-2 Dec 386 1-4 Mar 396 May 400 1-2 Jul 404 Sep 397 1-2 Dec 398 1-4 Mar 404 3-4 May 409 1-2 Jul 411 3-4 Sep 407 1-4 Dec 405 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 250 3-4 Jul 241 1-4 Sep 234 3-4 Dec 234 1-2 Mar 233 1-2 May 233 1-2 Jul 233 1-2 Sep 233 1-2 Dec 233 1-2 Mar 233 1-2 Jul 233 1-2 Sep 234 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 999 1-2 Jul 1009 1-2 Aug 1011 Sep 1001 1-4 Nov 993 1-2 Jan 998 1-2 Mar 1001 May 1003 3-4 Jul 1008 Aug 1001 1-2 Sep 986 Nov 977 1-4 Jan 980 1-2 Mar 980 1-2 May 983 1-4 Jul 982 3-4 Aug 982 Sep 980 Nov 964 1-4 Jul 972 1-4 Nov 961 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 32.74 Jul 33.02 Aug 33.10 Sep 33.17 Oct 33.21 Dec 33.40 Jan 33.57 Mar 33.74 May 33.87 Jul 34.01 Aug 34.02 Sep 34.01 Oct 33.86 Dec 33.93 Jan 34.07 Mar 34.07 May 34.07 Jul 34.07 Aug 34.07 Sep 34.07 Oct 34.07 Dec 34.07 Jul 34.07 Oct 34.07 Dec 34.07 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 326.60 Jul 330.00 Aug 329.40 Sep 327.90 Oct 325.20 Dec 325.30 Jan 324.40 Mar 324.10 May 323.90 Jul 325.10 Aug 323.60 Sep 321.80 Oct 318.90 Dec 318.40 Jan 317.30 Mar 317.30 May 317.30 Jul 317.30 Aug 318.00 Sep 318.10 Oct 317.80 Dec 317.80 Jul 317.80 Oct 317.80 Dec 317.80