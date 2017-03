Le bal des lucioles à Taiwan Zoo

TAIPEI (Taiwan News) - C’est bientôt la saison des lucioles, chaque année, Taipei Zoo organisera des randonnées des lucioles pour admirer cette nuit féérique. A partir de 22 avril au 7 mai, cinq randonnées avec 45 personnes de chaque accueilleront les grands et petits randonneurs chaque week-end. Chaque participant peut découvrir la magie de ce paysage de nuit dans la vallée de la découverte des insectes (蟲蟲探索谷) qui est située derrière la salle des insectes, une forêt qui est située à une altitude basse et comprenant des petites rivières, des plaines et divers espèces animales et riche en écologie naturel, a dit le reportage.

Selon Wikipédia, la famille des lucioles et des lampyres (Lampyridae) regroupe plus de 2 000 espèces connues de coléoptères produisant presque tous de la lumière (jaune à verdâtre, longueur d'onde de 510 à 670 nanomètres), à l'état de larve et/ou adulte, réparties sur tous les continents. Les lucioles sont en voie de régression presque partout dans le monde probablement en raison de la conjonction de plusieurs facteurs, comme en general l'usage d'insecticides, la pollution lumineuse et selon des données récentes a cause du dérèglement climatique.

D’après le communiqué de Taipei Zoo, depuis 1986 où Taipei Zoo a déménagé sur l’emplacement actuel, à Muzha, dans la nuit du printemps et de l’été, non seulement du bord du rivière de Jingmei (景美溪畔) où le long des petits rivières naturelles du zoo, les lucioles émettent des lumières de couleur verte qui sont puissant chez les femelles et plus faible chez les mâles qui les aide à se trouver pour assurer la reproduction.