World Cup Finals-Women's Slalom Results

ASPEN, Colorado (AP) — Results Saturday in the women's slalom at the Alpine World Cup Finals:

(First-second runs in parentheses)

1. Petra Vlhova, Slovakia (45.52-46.48) 1:32.00.

2. Mikaela Shiffrin, United State (45.59-46.65) 1:32.24.

3. Frida Hansdotter, Sweden (45.55-46.80) 1:32.35.

4. Veronika Velez Zuzulova, Slovakia (45.66-46.73) 1:32.39.

5. Melanie Meillard, Switzerland (46.00-47.05) 1:33.05.

6. Wendy Holdener, Switzerland (46.33-47.08) 1:33.41.

7. Emelie Wikstroem, Sweden (46.44-47.50) 1:33.94.

8. Sarka Strachova, Czech Republic (46.51-47.46) 1:33.97.

9. Bernadette Schild, Austria (46.89-47.11) 1:34.00.

10. Marina Wallner, Germany (47.68-46.56) 1:34.24.

World Cup Slalom Standings Final

1. Mikaela Shiffrin, United States, 840 points.

3. Wendy Holdener, Switzerland, 520.

2. Veronika Velez Zuzulova, Slovakia, 485.

4. Frida Hansdotter, Sweden, 442.

5. Sarka Strachova, Czech Republic, 424.

6. Petra Vlhova, Slovakia, 411.

7. Bernadette Schild, Austria, 331.

8. Nina Loseth, Norway, 302.

9. Emelie Wikstroem, Sweden, 220.

10. Maren Skjoeld, Norway, 197.

World Cup Overall Standings

1. Mikaela Shiffrin, United States, 1693.

2. Ilka Stuhec, Slovenia, 1,449.

3. Sofia Goggia, Italy, 1,263.

4. Lara Gut, Switzerland, 1,130.

5. Tessa Worley, France, 976.

6. Tina Weirather, Liechtenstein, 969.

7. Federica Brignone, Italy, 955.

8. Wendy Holdener, Switzerland, 862.

9. Viktoria Rebensburg, Germany, 734.

10. Petra Vlhova, Slovakia, 597.

Also

13. Lindsey Vonn, United States, 528.