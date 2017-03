CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 436 1-4 Jul 451 1-2 Sep 466 3-4 Dec 485 1-2 Mar 499 3-4 May 506 Jul 508 3-4 Sep 518 Dec 531 Mar 540 1-2 May 537 1-4 Jul 534 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 367 1-2 Jul 375 Sep 382 1-4 Dec 389 3-4 Mar 399 1-4 May 404 Jul 407 1-2 Sep 400 1-4 Dec 400 3-4 Mar 407 May 411 3-4 Jul 415 1-4 Sep 411 3-4 Dec 407 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 250 Jul 243 Sep 236 3-4 Dec 237 Mar 236 May 236 Jul 236 Sep 236 Dec 236 Mar 236 Jul 236 Sep 237 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1000 Jul 1010 Aug 1011 Sep 1001 Nov 993 1-2 Jan 998 1-2 Mar 1001 May 1003 1-2 Jul 1008 Aug 1001 1-2 Sep 983 3-4 Nov 977 1-4 Jan 980 3-4 Mar 980 3-4 May 983 1-2 Jul 983 Aug 982 1-4 Sep 980 1-4 Nov 964 1-2 Jul 972 1-2 Nov 961 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 32.30 Jul 32.59 Aug 32.68 Sep 32.75 Oct 32.77 Dec 32.95 Jan 33.12 Mar 33.31 May 33.45 Jul 33.59 Aug 33.60 Sep 33.60 Oct 33.46 Dec 33.53 Jan 33.67 Mar 33.67 May 33.67 Jul 33.67 Aug 33.67 Sep 33.67 Oct 33.67 Dec 33.67 Jul 33.67 Oct 33.67 Dec 33.67 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 328.90 Jul 332.20 Aug 331.30 Sep 329.70 Oct 326.80 Dec 327.00 Jan 326.00 Mar 326.00 May 326.00 Jul 327.10 Aug 325.60 Sep 323.70 Oct 321.40 Dec 321.00 Jan 319.90 Mar 319.90 May 319.90 Jul 319.90 Aug 319.90 Sep 320.50 Oct 321.00 Dec 321.00 Jul 321.00 Oct 321.00 Dec 321.00