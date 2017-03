BC-RGU--Super Rugby Glance,0326

Super Rugby Glance

Super Rugby Australia Conference P W D L PF PA Pts ACT 3 1 0 2 60 61 6 Queensland 3 1 0 2 67 74 6 Western Force 3 1 0 2 56 63 5 New South Wales 3 1 0 2 69 105 4 Melbourne 3 0 0 3 38 154 0 New Zealand Conference P W D L PF PA Pts Chiefs 4 4 0 0 118 73 19 Crusaders 4 4 0 0 102 84 16 Hurricanes 3 2 0 1 172 49 10 Blues 4 1 0 3 118 108 6 Highlanders 3 1 0 2 58 66 5 South Africa 1 Conference P W D L PF PA Pts Stormers 3 3 0 0 110 59 13 Cheetahs 3 2 0 1 97 87 9 Bulls 2 0 0 2 52 71 1 Sunwolves (Japan) 3 0 0 3 71 158 1 South Africa 2 Conference P W D L PF PA Pts Sharks 3 2 0 1 90 64 9 Jaguares (Argentina) 3 2 0 1 100 82 9 Lions 3 2 0 1 107 97 9 Kings 3 1 0 2 73 103 4

___

Round 4 All Times GMT Friday, March 17 Christchurch, New Zealand

Crusaders 33, Blues 24

Melbourne, Australia

Chiefs 27, Melbourne 14

Pretoria, South Africa

Bulls vs. Sunwolves, 1700

Saturday, March 18 Wellington, New Zealand

Hurricanes vs. Highlanders, 0635

Sydney

New South Wales vs. ACT, 0845

Johannesburg

Lions vs. Queensland, 1515

Durban, South Africa

Sharks vs. Kings, 1730

Buenos Aires

Jaguares vs. Cheetahs, 1935

Byes: Western Force, Stormers

___

Round 5 Friday, March 24 Christchurch, New Zealand

Crusaders vs. Western Force,0635

Melbourne, Australia

Melbourne vs. New South Wales, 0845

Saturday, March 25 North Harbour, New Zealand

Blues vs. Bulls, 0635

Canberra, Australia

ACT vs. Highlanders, 0845

Singapore

Sunwolves vs. Stormers, 1055

Port Elizabeth, South Africa

Kings vs. Lions, 1305

Bloemfontein, South Africa

Cheetahs vs. Sharks, 1515

Buenos Aires

Jaguares vs. Queensland, 2140

Byes: Chiefs, Hurricanes.