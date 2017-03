Tudigong sur un bâton d’encens à Taiwan, est-il un signe de bonne chance?

TAIPEI (Taiwan News) - Un croyant a découvert dans la journée de 15 mars, la forme de Tudigong (土地公) formée par les cendres d’un bâton d’encens dans le temple Chingan (慶安宮), un temple qui date de 1712 localisé à Xigang à Tainan. Ce croyant a partagé cette joyeuse découverte dans l’après-midi sur la page du temple Chingan sur les médias sociaux, a dit le reportage.

Le directeur général du temple Fang I-feng (方一峰) a dit que cela portait bonne chance au croyant s’il va acheter la lotterie dans les jours à venir.

En 2008, le gouvernement de Tainan a annoncé que l’encens de Xigang à Tainan (西港仔刈香) appartenait aux biens culturels folkloriques nationaux importants. Le dieu principal du temple Chingan est la déesse Matsu. D’après les documents du Bureau des affaires de la culture du gouvernement de Tainan, l’origine de ce pèlerinage d’encens de Xigang a commencé en 1784 dans un temple où le culte principal est la déesse He Xiangu (何仙姑) dans le temple de Bafen Guma (八份姑媽宮), c’était en 1823 que le temple Chingan a organisé ce pèlerinage. Jusqu’en 1847, à l’occasion de la reconstruction du temple, l’évènement était devenu plus connu et a été répandu dans tous les villages et quartiers de Tainan, le temple Chingan est nommé ainsi le premier bâton d’encens de Taiwan (台灣第一香).