Le cerf sika de Formose commence à changer de bois

TAIPEI (Taiwan News) - Les quatre cerfs Sika de Formose (Cervus Nippon Taiouanus) de Taipei Zoo vont commencer à changer de poils et pousser les cornes. Les bois des cerfs mâles tombent et repoussent chaque année en mars et avril pour atteindre leur plein développement durant la période de rut. Pour ne pas se blesser ou se cogner, durant la période où les bois vont tomber, les mâles sont très apprivoisés car les bois sont fragiles, a dit le communiqué de Taipei Zoo.

Les cerfs Sika de Taipei Zoo (Photo / CNA)

Le porte-parole du zoo a dit que les cerfs commencent leurs pelages hivernaux en automne et hiver, le pelage au couleur marron foncé va leur permettre de se protéger dans la forêt. C’est jusqu’en fin de printemps et début de l’été que les pelages vont devenir plus clairs avec des tâches blanches visibles.

Le cerf Sika de Taipei Zoo (Photo / CNA)

Selon Wikipédia, Cervus Nippon Taiouanus est un sous-espèce de Cervus nippon ou appelé aussi cerf Sika, une espèce de mammifère « artiodactyle » de la famille des cervidés qui se rencontre en Asie. Il est légèrement plus petit que le daim et possède des bois qui peuvent dépasser huit cors. Comme le daim, il possède une robe tachetée. D’après les autres sites internet décrivant l’utilisation des cornes de cerf dans la médicine traditionnelle chinoise, la corne de cerf ou Lu Rong (鹿茸) a été employée depuis plus de deux mille ans comme fortifiant et pour prévenir des maladies et préserver la santé puis augmenter la longétivité.