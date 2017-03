CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 436 Jul 451 Sep 465 1-2 Dec 483 3-4 Mar 498 1-4 May 505 1-4 Jul 507 1-2 Sep 516 3-4 Dec 530 Mar 539 3-4 May 536 1-2 Jul 534 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 366 Jul 373 1-2 Sep 380 Dec 387 1-2 Mar 396 3-4 May 401 1-4 Jul 405 Sep 399 Dec 399 1-2 Mar 405 3-4 May 410 1-4 Jul 414 1-4 Sep 410 3-4 Dec 406 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 249 1-4 Jul 241 1-4 Sep 234 3-4 Dec 234 3-4 Mar 233 3-4 May 233 3-4 Jul 233 3-4 Sep 233 3-4 Dec 233 3-4 Mar 233 3-4 Jul 233 3-4 Sep 235 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1001 1-2 Jul 1011 1-2 Aug 1012 1-2 Sep 1002 1-2 Nov 995 1-2 Jan 1000 3-4 Mar 1003 May 1005 3-4 Jul 1010 Aug 1004 3-4 Sep 987 Nov 978 1-2 Jan 980 1-2 Mar 980 1-2 May 983 1-4 Jul 982 3-4 Aug 982 Sep 980 Nov 964 1-2 Jul 972 1-2 Nov 961 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 32.26 Jul 32.54 Aug 32.63 Sep 32.71 Oct 32.74 Dec 32.93 Jan 33.11 Mar 33.30 May 33.46 Jul 33.62 Aug 33.64 Sep 33.65 Oct 33.53 Dec 33.61 Jan 33.75 Mar 33.75 May 33.75 Jul 33.75 Aug 33.75 Sep 33.75 Oct 33.75 Dec 33.75 Jul 33.75 Oct 33.75 Dec 33.75 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 329.30 Jul 332.60 Aug 331.70 Sep 330.30 Oct 327.40 Dec 327.50 Jan 326.70 Mar 326.50 May 326.30 Jul 327.30 Aug 325.90 Sep 324.00 Oct 321.30 Dec 321.00 Jan 319.60 Mar 319.60 May 319.60 Jul 319.60 Aug 319.60 Sep 320.20 Oct 320.80 Dec 320.80 Jul 320.80 Oct 320.80 Dec 320.80