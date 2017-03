Les chiffres d’affaires totaux de l’annee ont atteint NT$ 4 milliards dans les zones de services routiers nationaux

TAIPEI (Taiwan News) - Le bureau des autoroutes (高公局)sous le Ministère de la transportation et de la communication (交通部) a annoncé un nouveau statistique sur les chiffres d'affaires totaux des zones de services routiers nationaux. En 2016, NT$ 4 milliards dans le chiffre d’affaire total a été recueilli dans 14 zones de services routiers nationaux, une augmentation de 8,14% de plus que l’année 2015. Grâce au changement de ventes dans les zones de services routiers nationaux en 2010, une nouvelle impression aux consommateurs a aidé dans la consommation courante des aliments, a dit le reportage.

D’après les statistiques du bureau des autoroutes, le chiffre d’affaire total de 2010 est de plus de 2 milliards (20多億元). En 2012, le chiffre d’affaire total a atteint 3 milliards (30億元) et depuis cette année, l’augmentation est resté visible jusqu’en 2015 où il a atteint 3,85 milliards (38.5億元) et 4 milliards (40億元)en 2016.

Le bureau des autoroutes a fait un vote à travers l’internet l’année dernière sur les 14 zones de services routiers nationaux sur les gourmets les plus adorés par les consommateurs. Ceux qui ont été sélectionnés sont celui de Guanxi(關西)où on trouve de délicieux boîte de déjeuner fait de viande de cochon braisé aux légumes conserves (梅干扣肉便當), celui de Hukou(湖口) est la boîte de déjeuner appelé “le souvenir des temps passés”(懷舊便當;composée de riz, de légume, et d’autre viande de cochon ou de poulet) et celui de Chungli(中壢) où la boîte de déjeuner est faite de la jambe de cochon de Maqaw avec du riz (馬告腿庫飯).