Le cerisier Yoshino d’Alishan va commencer sa floraison au mi-mars

TAIPEI (Taiwan News) - La saison des cerisiers d’Alishan a débuté ce 10 mars mais le cerisier Yoshino (Prunus yedoensis) qui est la fleur principale d’Alishan, va commencer sa floraison qui est estimée au mi-mars. Les cerisiers qui sont situés sur le sentier Dingshizhuo (頂石棹) ont déjà fleuris et convert tout le long de la route Sakura de roses claires et foncées, a dit le reportage CNA.

Le premier cerisier qui a été planté dans la zone scénique nationale d’Alishan est le cerisier Yoshino, il y a 100 ans. Leur saison de floraison a lieu aux mois de mars et avril, ce qui attire chaque année des centaines de milliers de touristes à admirer ce beau paysage, a dit le reportage.

La route Sakura est la plus connue et la plus visitée pendant la floraison des cerisiers, non seulement parce qu’il y a plusieurs espèces d’arbres qui sont plantés le long du sentier. Et grâce à ses fleurs rouges et roses qui font signe du départ de la floraison, cette route est devenue un site touristique dans la région d’Alishan, a poursuivi le reportage.

D’après l’Administration de la Zone Scénique Nationale d’Alishan, il est conseillé au public de prendre les transports public le week-end pendant ce festival, car la Direction Générale de l’Autoroute (公路總局) fera un contrôle routier chaque samedi et dimanche durant cette saison. Tous identités comme le permis de travail, le billet d’hébergement et d’autres documents pour demander le droit de passage dans la montagne Alishan doit être préparés. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site de la Direction Générale de l’Autoroute sur les traffics routiers pendant la saison des cerisiers d’Alishan.