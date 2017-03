Les frères koalas Tic et Tac à Taipei Zoo

TAIPEI (Taiwan News) - Les deux bébés koala (Phascolarctos cinereus) mâles, Chip’n’Dale sont déjà à la découverte de ce nouveau monde après 8 mois de maturation dans la poche de leurs mères, Q Mei (Q妹) et Emily. Restés coller à leur mère, les deux frères Chip’n’Dale essayent de manger et de dormir hors du sac. Tous les touristes qui viennent leur rendre visite à Taipei Zoo, n’arrêtent pas de dire «ils sont très mignons!» Selon le communiqué du zoo, pour les gardiens, l’éducation des petits Koalas ne peuvent pas attendre, des cours d’entraînements ont commencé depuis leurs enfances.

Selon le communiqué de Taipei Zoo, les deux koalas maman, Q Mei et Emily, sont de même âges, elles ont donnés naissances aux deux Koalas mâles qui portent un prénom provenant du dessins animés «Tic et Tac» ou son nom original en anglais est «Chip and Dale» de Walt Disney, son nom courant en chinois est Chi Chi Di Di (奇奇蒂蒂), Chi Chi est plus généreux et Di Di est plus timide. La plupart du temps, ils sont restés collés sur la poitrine de leur mère ou ils essaient de consommer les feuilles d’eucalyptus et rentrent dans les rêves avec leurs mères.

Pour que les petits bébés s’habituent à la présence des gardiens, chaque fois qu’ils font une visite médicale à Q Mei et Emily, ils utilisent un petit moment pour donner des cours de classes aux bébés. C’est des entraînements faites en avance pour qu’ils s’habituent à la présence des gardiens et aux visites médicaux dans l’avenir, a dit le reportage.

Selon Wikipédia, koala est nommé «Paresseux australien», son nom scientifique Phascolarctos signifie littéralement « ours à poche ». Pourtant cet animal n'a rien de commun avec l'ours, un mammifère placentaire. De plus, le koala appartient aussi au groupe des mammifères marsupiaux (Marsupialia), autrement dit, « à poche », comme les kangourous. Son statut de conservation a l’Union Internationale pour la conservation de la Nature (UICN) est «vulnérable», c’est-à-dire à haut risque de mise en danger.

koala (Phascolarctos cinereus) à Taipei Zoo (Photo / CNA)