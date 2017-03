CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 412 May 430 1-2 Jul 445 3-4 Sep 460 1-2 Dec 478 3-4 Mar 493 1-2 May 500 1-4 Jul 504 1-2 Sep 514 1-4 Dec 528 3-4 Mar 538 1-2 May 539 1-4 Jul 536 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 353 3-4 May 362 1-4 Jul 369 3-4 Sep 376 3-4 Dec 384 1-4 Mar 393 1-4 May 398 1-4 Jul 402 1-2 Sep 396 Dec 397 Mar 403 May 407 1-2 Jul 412 1-4 Sep 408 3-4 Dec 405 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 254 May 253 3-4 Jul 246 1-2 Sep 239 Dec 237 1-2 Mar 237 1-4 May 237 1-4 Jul 237 1-4 Sep 237 1-4 Dec 237 1-4 Mar 237 1-4 Jul 237 1-4 Sep 238 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 987 1-4 May 999 1-4 Jul 1009 Aug 1010 Sep 1001 Nov 994 1-2 Jan 999 1-2 Mar 1001 3-4 May 1004 1-2 Jul 1008 1-2 Aug 1003 1-2 Sep 989 1-4 Nov 977 3-4 Jan 980 Mar 980 May 982 3-4 Jul 982 1-4 Aug 981 1-2 Sep 979 1-2 Nov 962 1-2 Jul 970 1-2 Nov 959 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 31.85 May 32.30 Jul 32.58 Aug 32.68 Sep 32.77 Oct 32.83 Dec 33.00 Jan 33.19 Mar 33.40 May 33.57 Jul 33.74 Aug 33.76 Sep 33.76 Oct 33.64 Dec 33.72 Jan 33.86 Mar 33.86 May 33.86 Jul 33.86 Aug 33.86 Sep 33.86 Oct 33.86 Dec 33.86 Jul 33.86 Oct 33.86 Dec 33.86 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 323.30 May 327.20 Jul 330.60 Aug 330.10 Sep 328.80 Oct 325.80 Dec 326.10 Jan 325.40 Mar 325.60 May 325.50 Jul 326.40 Aug 325.00 Sep 323.10 Oct 320.50 Dec 319.90 Jan 318.70 Mar 318.70 May 318.70 Jul 318.70 Aug 318.70 Sep 319.40 Oct 319.90 Dec 319.90 Jul 319.90 Oct 319.90 Dec 319.90