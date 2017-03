Cuba pierde ante Japón y tiene un pie fuera del Clásico

TOKIO (AP) — Tetsuto Yamada sacudió dos jonrones, incluyendo uno de dos carreras en la parte baja del octavo inning, y Japón derrotó el martes por 8-5 a Cuba para dejar a los caribeños al borde de la eliminación en la segunda ronda del Clásico Mundial de Béisbol.

Con la pizarra empatada 5-5 y un out, el bateador emergente Seiichi Uchikawa inclinó la balanza a favor de Japón con un elevado de sacrificio al jardín derecho. Acto seguido, Yamada empalmó su segundo cuadrangular del partido, luego de batear uno solitario en el primer episodio.

"No estaba satisfecho con mi bateo en los cuatro primeros partidos", comentó Yamada. "Hoy estaba decidido a batear mejor. Me sentí bien en las prácticas de bateo, y me pareció que este podía ser mi día".

Japón (2-0) tiene prácticamente asegurada la clasificación a las semifinales del torneo en Los Angeles, mientras que Cuba (0-2) necesita ganar su último partido el miércoles ante Holanda (1-1), y que los nipones derroten a Israel (1-1), para tener esperanzas de avanzar.

Los dos primeros del sector se clasifican a la última etapa del campeonato.

"Todavía tenemos posibilidades de avanzar a las semifinales, si le ganamos a Holanda tenemos la oportunidad de avanzar", comentó el manager cubano Carlos Martí. "La esperanza es lo último que se pierde".

Yurisbel Gracial conectó un vuelacerca de dos carreras por Cuba, finalista del primer Clásico en 2006 que ganó Japón.

"Siempre lo he dicho, que Japón es uno de los mejores equipos del Clásico Mundial", agregó Martí.

Cuba sacó ventaja de 4-2 en la cuarta con un sencillo remolcador de Víctor Mesa, pero Japón empató en la quinta con impulsadas de Norichika Aoki y Yoshitomo Tsutsugo.

Japón, también campeón en 2009 y tercero en 2013, está invicto en sus cinco partidos hasta ahora, incluyendo la fase de grupos.

"Todavía tenemos la espina clavada del último torneo", dijo Uchikawa. "Así que queremos ganar el partido de mañana y partir invictos hacia Estados Unidos".

El otro sector de segunda ronda se pone en marcha el martes por la noche en San Diego, donde Puerto Rico (3-0) enfrenta a República Dominicana (3-0) en un duelo entre los dos finalistas de la edición de 2013. Estados Unidos (2-1) y Venezuela (1-2) completan ese grupo.