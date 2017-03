CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 412 1-4 May 430 1-2 Jul 446 1-2 Sep 461 1-2 Dec 479 3-4 Mar 494 May 500 1-4 Jul 505 Sep 514 1-4 Dec 528 3-4 Mar 538 1-2 May 539 1-4 Jul 536 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 354 1-2 May 361 Jul 368 1-2 Sep 375 3-4 Dec 383 1-2 Mar 392 3-4 May 397 1-2 Jul 401 1-2 Sep 395 3-4 Dec 396 Mar 402 May 407 1-4 Jul 412 1-2 Sep 409 Dec 404 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 269 1-2 May 246 Jul 239 3-4 Sep 236 1-4 Dec 235 Mar 234 3-4 May 234 3-4 Jul 234 3-4 Sep 234 3-4 Dec 234 3-4 Jul 234 3-4 Sep 236 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 996 1-4 May 1006 Jul 1015 3-4 Aug 1017 Sep 1007 3-4 Nov 1002 1-4 Jan 1006 1-4 Mar 1008 3-4 May 1011 Jul 1014 3-4 Aug 1009 1-4 Sep 989 1-4 Nov 978 3-4 Jan 980 3-4 Mar 980 3-4 May 983 1-2 Jul 983 Aug 982 1-4 Sep 980 1-4 Nov 963 1-4 Jul 971 1-4 Nov 960 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 31.87 May 32.12 Jul 32.39 Aug 32.48 Sep 32.56 Oct 32.60 Dec 32.79 Jan 33.00 Mar 33.20 May 33.37 Jul 33.52 Aug 33.54 Sep 33.52 Oct 33.41 Dec 33.49 Jan 33.63 Mar 33.63 May 33.63 Jul 33.63 Aug 33.63 Sep 33.63 Oct 33.63 Dec 33.63 Jul 33.63 Oct 33.63 Dec 33.63 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 326.90 May 330.90 Jul 334.40 Aug 333.80 Sep 332.60 Oct 329.80 Dec 330.00 Jan 329.60 Mar 329.30 May 328.90 Jul 329.80 Aug 328.20 Sep 325.80 Oct 321.10 Dec 320.60 Jan 319.10 Mar 319.10 May 319.10 Jul 319.10 Aug 319.10 Sep 319.70 Oct 320.30 Dec 320.30 Jul 320.30 Oct 320.30 Dec 320.30