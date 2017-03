New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Monday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 2050 Up 83 May 1945 2022 1933 2017 Up 83 Jul 1951 2022 1941 2017 Up 75 Sep 1963 2028 1953 2024 Up 72 Dec 1988 2052 1981 2046 Up 68 Mar 2009 2075 2009 2072 Up 65 May 2027 2090 2027 2090 Up 65 Jul 2061 2106 2061 2105 Up 64 Sep 2110 2119 2110 2119 Up 85 Dec 2138 Up 62