CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 422 3-4 May 440 1-2 Jul 456 1-4 Sep 471 Dec 488 3-4 Mar 502 May 507 1-4 Jul 510 1-2 Sep 519 3-4 Dec 533 3-4 Mar 543 1-2 May 543 3-4 Jul 541 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 358 May 364 1-4 Jul 372 Sep 379 1-4 Dec 386 1-2 Mar 395 3-4 May 400 Jul 403 3-4 Sep 397 3-4 Dec 398 Mar 404 May 408 1-2 Jul 413 Sep 409 1-2 Dec 405 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 269 3-4 May 246 1-4 Jul 238 3-4 Sep 235 1-4 Dec 234 Mar 234 3-4 May 234 3-4 Jul 234 3-4 Sep 234 3-4 Dec 234 3-4 Jul 234 3-4 Sep 236 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 996 1-4 May 1006 1-2 Jul 1016 1-4 Aug 1017 1-4 Sep 1006 Nov 999 3-4 Jan 1004 Mar 1006 May 1008 1-2 Jul 1012 Aug 1006 Sep 986 Nov 973 1-2 Jan 975 1-2 Mar 975 1-2 May 978 1-4 Jul 977 3-4 Aug 977 Sep 975 Nov 958 Jul 966 Nov 955 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 32.44 May 32.68 Jul 32.95 Aug 33.04 Sep 33.11 Oct 33.14 Dec 33.33 Jan 33.53 Mar 33.72 May 33.88 Jul 34.03 Aug 34.05 Sep 34.02 Oct 33.91 Dec 33.98 Jan 34.12 Mar 34.12 May 34.12 Jul 34.12 Aug 34.12 Sep 34.12 Oct 34.12 Dec 34.12 Jul 34.12 Oct 34.12 Dec 34.12 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 324.60 May 328.70 Jul 332.10 Aug 331.40 Sep 330.10 Oct 326.80 Dec 327.10 Jan 326.70 Mar 326.40 May 326.20 Jul 327.10 Aug 325.50 Sep 323.10 Oct 318.40 Dec 317.70 Jan 316.20 Mar 316.20 May 316.20 Jul 316.20 Aug 316.20 Sep 316.80 Oct 317.40 Dec 317.40 Jul 317.40 Oct 317.40 Dec 317.40