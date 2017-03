New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 1967 Up 36 May 1890 1953 1885 1934 Up 36 Jul 1901 1961 1899 1942 Up 31 Sep 1924 1971 1917 1952 Up 27 Dec 1952 1999 1947 1978 Up 24 Mar 1981 2022 1980 2007 Up 23 May 1999 2034 1999 2025 Up 21 Jul 2050 2050 2041 2041 Up 22 Sep 2058 2058 2034 2034 unch Dec 2076 Up 21