Le Festival des arums blancs à Yangmingshan

TAIPEI (Taiwan News) - La saison de la floraison des fleurs à Yangmingshan va bientôt prendre fin, le festival des arums blancs prendra la suite à partir de 24 mars au 23 avril à Zhuzihu (竹子湖) de Yangmingshan. En occasion de la saison des arums dont 50% - 70 % ont déjà fleuris ce printemps, le Département du Développement Economique (北市產發局) a organisé des séries d’activités pour que les touristes apprécient leur séjour à Taipei, a dit le reportage.

Des arums blancs de Zhuzihu (Photo / facebook de callalily.com.tw )

L’agriculture des arums blancs de Zhuzihu occupe plus de 80% de la production du pays. Avant l’agriculture des arums blancs, les champs etaient pour l’agriculture du riz et des légumes de hautes montagnes. Après la transition en champs de loisirs et pour l’agriculture des arums blancs qui fleurissent entre mars et avril, pour aider le tourisme de Yangmingshan, le Département du Développement Economique a fait des promotions pour que les touristes visitent et admirent la beauté de cette fleur, a dit le reportage.

Selon Wikipédia, l’arum blanc est une plante herbacée tubéreuse vivace et il pousse naturellement au bord de ruisseaux ou près des étangs. Les inflorescences sont grandes et sont produites au printemps, en été et en automne, avec une spathe blanche pure mesurant jusqu'à 25 cm et un spadice jaune mesurant jusqu'à 90 mm de long qui produit un parfum léger et doux.