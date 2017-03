Taiwan dans la Compétition Open du plus grand concours de photographie au monde 2017

TAIPEI (Taiwan News) - L’organisation de la photographie du monde a annoncé le 3 mars la liste des vainqueurs et finalistes à la compétition Open du plus grand concours de photographie au monde dans la catégorie d’animaux sauvages. La photographeuse Lynn Wu (吳秀玲) est la seule Taiwanaise à rentrer dans la liste au côté des Etats-Unis, de Singapour, de l’Italie et d’autres photographes internationaux. L’un des trois photos qu’elle a prise aux Philippines et qui a attiré les juges, est celui d’un couple de gobies coraux jaunes (Gobiodon okinawae - 鰕虎魚) qui a été prise en photo avec la bouche ouverte pendant qu’il sortait de la bouteille, a dit le reportage CNA.

Lynn Wu a dit que cette photo était prise pendant son séjour dans la ville d’Anilao aux Philippines. Et ce qui était spécial dans cette ville, c’est qu’il y avait beaucoup de bouteilles dans la mer où les gobies coraux jaunes vivent en couple ou seul dedans. Elle a remarqué un couple de gobies coraux jaunes qui rentraient et sortaient chacun son tour de la bouteille, et si on regardait un peu plus au fond, on pouvait constater des petits gobies coraux jaunes avec leurs yeux brillants qui regardent le monde à travers le verre. Pour protéger et prendre soins des petits enfants, ces couples de gobies étaient entrains de transporter les sables apportés par le courant hors de la bouteille.

Lynn Wu a dit qu’elle a pris 40 minutes pour les constater, car pour prendre la photo des animaux marins, il faudrait d’abord regarder leur comportement, ce qui aide à réfléchir sur la façon de prendre des photos. Et pour que les animaux ne se sentent pas menacés, tous les gestes doivent se faire lentement et doucement.

Selon Wikipédia, le gobie corail jaune (Gobiodon okinawae) également connu sous le nom de gobie Okinawa, est une espèce de poisson de la famille des gobiidés originaire de l'ouest du Pacifique, au sud du Japon et du sud de la Grande barrière de corail. Comme son nom l'indique, Il est de couleur jaune vif, sauf un point blanchâtre sur chaque joue. Leur personnalité est tout aussi intéressante que leur coloration, il est souvent maintenu en aquarium récifal pour son comportement jovial et sociable.