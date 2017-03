CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 427 1-2 May 447 Jul 462 3-4 Sep 477 3-4 Dec 495 1-2 Mar 508 3-4 May 513 3-4 Jul 515 Sep 524 Dec 537 Mar 546 1-4 May 551 1-4 Jul 544 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 365 1-4 May 372 1-4 Jul 379 3-4 Sep 386 1-4 Dec 392 3-4 Mar 400 3-4 May 404 1-4 Jul 407 1-4 Sep 400 1-2 Dec 401 1-2 Mar 407 May 411 1-4 Jul 416 Sep 412 1-2 Dec 406 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 267 1-4 May 243 3-4 Jul 236 1-4 Sep 233 Dec 233 Mar 234 3-4 May 234 3-4 Jul 234 3-4 Sep 234 3-4 Dec 234 3-4 Jul 234 3-4 Sep 236 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1011 May 1021 3-4 Jul 1031 1-4 Aug 1031 3-4 Sep 1018 1-2 Nov 1010 1-4 Jan 1015 Mar 1017 May 1019 1-4 Jul 1022 1-2 Aug 1015 1-4 Sep 995 1-4 Nov 979 1-4 Jan 979 Mar 979 May 981 3-4 Jul 981 1-4 Aug 981 Sep 979 Nov 962 Jul 970 Nov 959 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 33.29 May 33.54 Jul 33.81 Aug 33.90 Sep 33.99 Oct 34.03 Dec 34.24 Jan 34.41 Mar 34.55 May 34.65 Jul 34.76 Aug 34.75 Sep 34.70 Oct 34.54 Dec 34.60 Jan 34.74 Mar 34.74 May 34.74 Jul 34.74 Aug 34.74 Sep 34.74 Oct 34.74 Dec 34.74 Jul 34.74 Oct 34.74 Dec 34.74 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 326.50 May 331.10 Jul 334.20 Aug 333.10 Sep 331.20 Oct 327.30 Dec 327.20 Jan 326.80 Mar 326.70 May 326.50 Jul 327.40 Aug 325.90 Sep 323.40 Oct 317.20 Dec 316.60 Jan 315.10 Mar 315.10 May 315.10 Jul 315.10 Aug 315.10 Sep 315.10 Oct 316.20 Dec 316.20 Jul 316.20 Oct 316.20 Dec 316.20