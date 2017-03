Un documentaire des macaques de Kaohsiung en vente dans les librairies

TAIPEI (Taiwan News) - Environ 1 400 macaques ou leur nom binominal Macaca cyclopis, vivent dans les montagnes de Shoushan à Kaohsiung. Le Bureau Préparatoire du Parc National de la Nature Shoushan (壽山國家自然公園籌備處) a réalisé un documentaire sur la vie des macaques de Formose et sur son environnement écologique de son milieu de vie. Le plus attirant dans leur vie quotidienne sont leur organisation sociale et ses conflits entre les mâles alpha qui se mettent en scènes chaque année, a dit le reportage.

1 400 macaques répartis dans environ 40 groupes vivent à Shoushan, la paix est répandue dans chaque groupe jusqu’à la saison de la reproduction ou des conflits entre les mâles alpha du groupe, des interactions sauvages se mettent en scène laissant souvent des blessures qui sont parfois graves, a dit le reportage.

Hsu Shu-kuo (許書國), le secrétaire du Bureau Préparatoire du Parc National de la Nature Shoushan a dit que des interactions sont parfois violents, ce qui laissent des cicatrices de blessures sur les macaques. Les macaques qui sont blessés lors de ces conflits sont soit handicapés ou aveugles et ces blessures ne sont pas dues seulement des interactions violentes mais aussi des hommes.

Pour que le public connaisse beaucoup plus sur la vie des macaques et de leur organisation sociale, le Bureau Préparatoire du Parc National de la Nature Shoushan a réalisé un documentaire de 53 minutes sur la vie des macaques de Formose, a dit le reportage. De plus, les officiels rappellent aussi aux touristes l’interdiction d’élever les macaques et des animaux sauvages.