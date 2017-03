Différente vie des panthères nébuleuses à Taipei Zoo

TAIPEI (Taiwan News) - Les touristes qui viennent au zoo n’ont pas beaucoup de chance pour regarder Yunhsin et Suki, les deux panthères nébuleuses femelles de Taipei Zoo, car elles se reposent la plupart du temps dans la journée derrière les arbustes ou dans les coins cachés. La panthère nébuleuse a un pelage fauve marqué de larges tâches rectangulaires aux rebords sombres donnant un dessin de nuages et ce pelage les aide à se cacher facilement dans la nature. Pour que les touristes peuvent regarder cet animal de près, les gardiens ont taillé les arbustes pour qu’ils les repèrent facilement, a dit le reportage.

Le porte-parole Tsao Hsien-shao (曹先紹) a dit qu’à chaque fois que les touristes passent devant l’enclos des panthères nébuleuses, les questions qu’on entend le plus souvent sont “Ben, c’est vide, il n’y a pas d’animal dedans”, ou “Où sont-elles, est-ce que tu les vois?”

Selon Wikipédia, la panthère nébuleuse est classée dans la liste rouge en tant qu’espèce vulnérable de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). La disparition de leur habitat et la chasse illégale sont les causes de leur extinction. La population à l'état sauvage, qui a tendance à diminuer, est estimée à moins de 10 000 individus avec aucune sous-population supérieure à 1 000 individus.

“Yunhsin a déjà 17 ans, elle a passé toute sa vie à Taipei Zoo et ne sorte qu’à 3 heures de l’après-midi pour faire des activités. Depuis septembre dernier jusqu’à février, c’est la saison des changements des poils de Yunhsin. De plus, celle-ci aime la propreté et ne va pas s’arrêter de coiffer ses poils, c’est pour cela que ses poils sont moins beaucoup pendant ces mois, ce qu’il faudra attendre mars et avril pour voir le joli pelage de Yunshin. Suki, au contraire dort dans la journée, elle sort qu’à la tombée du soleil pour commencer ses activités, c’est un animal de nuit”, a poursuivi le porte-parole.