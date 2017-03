Son histoire et sa beauté, le Parc Tainan à travers les écrans

TAIPEI (Taiwan News) - Le Parc Tainan (台南公園) célèbre son centenaire cette année, le bureau de tourisme du gouvernement de Tainan (台南市政府觀光旅遊局) va tenir une compétition de photographie sous le thème de “Centenaire.Moment” (百年.瞬間) dont le premier prix est de NT$ 30 000. Pour fêter l’anniversaire de ce parc qui aura 100 ans le 17 juin, le gouvernement de Tainan invite aux photographeurs de prendre les différentes beautés du parc qui a une superficie de 14,6 hectares. Des séries de fêtes ont déjà commencé comme le concert, des expositions, des arts performants, des séminaires internationaux et d’autres évènements.

Le Parc Tainan est riche dans sa culture, son écologie et son paysage. Le gouvernement de Tainan espère conserver son histoire et sa beauté à travers différents écrans des appareils photos. A part cette compétition, des billets de séjours pour un et deux jours sont proposés aux publics, un voyage qui va réunir les sites touristiques de Tainan, sa gastronomie et ses rues spéciales, ainsi que d’autres prix d’offres pour les visiteurs.

D’après la brochure de la compétition, le parc Tainan était un endroit construite par les Japonnais en 1917, pour faire des recherches sur les plantes tropicales. Pour présenter le passé, présent et le futur de ce parc et son trésor sur l’environnement écologique, ainsi que son développement au fil des années aux publics, le gouvernement de Tainan invite aux photographeurs de prendre des photos pour démontrer les meilleurs parties de ce parc centenaire, un parc qui fait déjà partie de la vie quotidienne des résidents.

Le Parc Tainan (Photo / Shangri-La International Hotel Management Ltd.)