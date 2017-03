Retour des papillons à Aowanda

Pendant trois ans d’investigation sur les espèces de papillons à Aowanda, 209 espèces de papillons y compris 27 espèces endémiques de Taiwan, ont été repérés. L’administration du Bureau Forestier de Nantou a dit que dans le passé, Taiwan était connu comme étant le «royaume des papillons». Pour que la forêt soit recouverte de papillons, la Zone de Récréation Forestière National Aowanda a planté des plantes à fleurs pour créer un environnement qui convient à l’habitat des papillons. Dans le futur, quatres lignes de papillons seront proposées aux touristes qui veulent admirer de près cet animal, a dit le reportage CNA.

“L’industrie des papillons était très développée avant, l’exportation des spécimens de papillons et de l’artisanat apportaient beaucoup de marchés de capitaux, c’est pour cette raison que Taiwan a été connu comme le «Royaume des papillons» mais ces dernières années, la destruction de la forêt et le développement de l’industrie sont des causes directes et indirectes de la diminution du nombre de papillons. La baisse du nombres d’espèces de papillons fait référence à la destruction de l’environnement local dont l’origine de la forêt proposait divers plantes à fleurs qui sont la nourriture de différentes papillons”, a dit Lee Yen-Shou (李炎壽), le directeur du bureau forestier de Nantou.

“Il y a déjà plusieurs années qu’Aowanda protège la forêt et crée un habitat pour les papillons. Non seulement dans la zone de la cascade, sur les sentiers forestiers et dans d’autres zones, les touristes peuvent voir différents papillons qui battent leurs ailes devant eux, comme Badamia exclamationis, Atrophaneura polyeuctes, Eurema mandarina et d’autres espèces”, a poursuivi Lee Yen-Shou.