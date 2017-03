CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 438 1-4 May 458 1-2 Jul 473 Sep 486 3-4 Dec 504 1-4 Mar 517 1-4 May 521 1-4 Jul 519 1-2 Sep 528 Dec 541 1-2 Mar 550 1-2 May 555 1-2 Jul 547 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 372 3-4 May 378 1-2 Jul 385 1-2 Sep 391 1-2 Dec 398 Mar 406 1-4 May 409 1-4 Jul 412 1-2 Sep 406 1-4 Dec 407 Mar 412 1-2 May 417 Jul 420 1-4 Sep 416 3-4 Dec 409 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 264 May 245 Jul 239 1-2 Sep 233 1-2 Dec 235 1-4 Mar 238 May 238 Jul 238 Sep 238 Dec 238 Jul 238 Sep 239 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1026 3-4 May 1037 1-4 Jul 1046 Aug 1046 Sep 1031 3-4 Nov 1021 3-4 Jan 1026 3-4 Mar 1029 3-4 May 1031 3-4 Jul 1034 3-4 Aug 1026 3-4 Sep 1006 3-4 Nov 990 1-2 Jan 992 1-4 Mar 992 1-4 May 995 Jul 994 1-2 Aug 994 1-4 Sep 992 3-4 Nov 975 3-4 Jul 983 3-4 Nov 972 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 34.02 May 34.27 Jul 34.54 Aug 34.59 Sep 34.65 Oct 34.64 Dec 34.85 Jan 35.02 Mar 35.18 May 35.25 Jul 35.35 Aug 35.34 Sep 35.30 Oct 35.15 Dec 35.21 Jan 35.35 Mar 35.35 May 35.35 Jul 35.35 Aug 35.35 Sep 35.35 Oct 35.35 Dec 35.35 Jul 35.35 Oct 35.35 Dec 35.35 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 329.20 May 333.70 Jul 336.70 Aug 335.50 Sep 333.50 Oct 329.50 Dec 329.80 Jan 329.40 Mar 329.30 May 329.10 Jul 329.70 Aug 328.30 Sep 326.20 Oct 320.60 Dec 320.20 Jan 318.50 Mar 318.50 May 318.50 Jul 318.50 Aug 318.50 Sep 318.50 Oct 319.60 Dec 319.60 Jul 319.60 Oct 319.60 Dec 319.60