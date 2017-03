CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 433 3-4 May 453 1-2 Jul 468 1-4 Sep 482 1-4 Dec 500 Mar 512 1-2 May 516 1-2 Jul 514 3-4 Sep 523 3-4 Dec 537 3-4 Mar 547 May 552 Jul 543 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 374 3-4 May 380 3-4 Jul 387 1-4 Sep 393 Dec 399 1-4 Mar 407 1-4 May 410 3-4 Jul 413 3-4 Sep 406 1-4 Dec 407 Mar 412 1-2 May 417 Jul 420 1-4 Sep 416 3-4 Dec 409 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 260 1-2 May 242 1-4 Jul 239 1-4 Sep 232 3-4 Dec 235 1-2 Mar 239 3-4 May 239 3-4 Jul 239 3-4 Sep 239 3-4 Dec 239 3-4 Jul 239 3-4 Sep 241 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1027 May 1037 1-2 Jul 1046 Aug 1046 Sep 1032 Nov 1022 Jan 1026 3-4 Mar 1029 1-4 May 1031 1-2 Jul 1034 Aug 1026 Sep 1006 Nov 989 1-4 Jan 991 Mar 991 May 993 3-4 Jul 993 1-4 Aug 993 1-4 Sep 991 3-4 Nov 974 3-4 Jul 982 3-4 Nov 971 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 34.13 May 34.38 Jul 34.65 Aug 34.70 Sep 34.74 Oct 34.73 Dec 34.94 Jan 35.08 Mar 35.21 May 35.29 Jul 35.37 Aug 35.35 Sep 35.31 Oct 35.13 Dec 35.19 Jan 35.33 Mar 35.33 May 35.33 Jul 35.33 Aug 35.33 Sep 35.33 Oct 35.33 Dec 35.33 Jul 35.33 Oct 35.33 Dec 35.33 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 328.80 May 333.00 Jul 336.00 Aug 335.20 Sep 333.60 Oct 329.80 Dec 330.60 Jan 330.20 Mar 329.60 May 329.50 Jul 330.20 Aug 328.90 Sep 326.90 Oct 319.60 Dec 319.30 Jan 317.70 Mar 317.70 May 317.70 Jul 317.70 Aug 317.70 Sep 317.70 Oct 318.80 Dec 318.80 Jul 318.80 Oct 318.80 Dec 318.80