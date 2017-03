BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 1959 1989 1959 1989 Up 27 May 1918 1963 1910 1955 Up 27 Jul 1927 1970 1921 1963 Up 24 Sep 1944 1985 1938 1980 Up 23 Dec 1973 2014 1966 2008 Up 21 Mar 1998 2036 1995 2033 Up 21 May 2018 2053 2013 2053 Up 21 Jul 2047 2067 2028 2067 Up 20 Sep 2046 2081 2044 2081 Up 20 Dec 2069 2101 2069 2101 Up 18