Réouverture de l’île Kueishan au Nord-est de Taiwan

TAIPEI (Taiwan News) - La zone scénique nationale de la côte de Yilan et du Nord-est (東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處) a annoncé le 1er mars la réouverture de l’île Kueishan (龜山島) ou l’île de la tortue aux touristes après trois mois de repos naturel. A part le mercredi ou les équipes de recherches prendront place, 1 800 touristes pourront visiter l’île dans les autres jours de la semaine jusqu’en fin de novembre, a dit le reportage.

Selon le bureau du tourisme de la zone scénique nationale de la côte de Yilan et du Nord-est (交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處), depuis août 2000, l’île Kueishan est ouverte au tourisme et chaque année plus de 100 000 touristes ont visité cette île inhabitée. Sans compter les touristes qui vont prendre les bateaux pour regarder les cétacés ou de faire des tours autour de l’île Kueishan, le nombre est incomptable. Chaque année au mois de décembre jusqu’au mois de février de l’année prochaine, à cause de la saison des moussons du Nord-Est qui apporte de grandes vagues et du vent, l’île Kueishan sera fermée au public. Si les touristes veulent visiter l’île Kueishan, il faudra déposer une demande d’inscription sur le site ou demander aux propriétaires des bateaux de touristes de faire l’inscription.

Selon l’introduction de la zone scénique nationale de la côte de Yilan et du Nord-est, l’île Kueishan est également connue sous le nom d’île de tortue de montagne. C’est une île située à 10 kilomètres à l'est de la côte de la ville Toucheng, une île volcanique située dans l'océan nommée pour sa similitude à une tortue flottante. L'île mesure 3,3 kilomètres de large de l'est à l'ouest et 1,7 kilomètres de long et atteint une superficie totale de 2,85 kilomètres carrés avec un littoral total d'environ 10 kilomètres.