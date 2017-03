Les différentes allures des fleurs de cerisiers

TAIPEI (Taiwan News) - C’est la saison des cerisiers maintenant, des milliers de cerisiers qui sont plantés dans le parc de Hsinchu (新竹公園) ont commencé leurs floraisons. Sur 18 hectares du parc, plus de 800 cerisiers et environ 30 espèces de la même famille sont ici pour accueillir les visiteurs. Pour que les passionnés et les photographeurs peuvent toujours admirer la beauté des fleurs jour et nuit, le gouvernement de Hsinchu a placé des équipements d’éclairages, a dit le reportage.

10 minutes à pieds de la gare de Hsinchu pour arriver au parc de Hsinchu, un site touristique qui est situé dans la ville avec des moyens de transports qui sont avantageux. En 2016, durant 3 semaines, plus de 180 000 touristes ont visité ce parc pendant la saison des cerisiers. Cette année, la saison des cerisiers aura lieu jusqu’au 19 mars car la floraison vient juste de commencer, a dit le gouvernement de Hsinchu.

Cette année, avec les équipements d’éclairages dans la nuit, les visiteurs peuvent en profiter pour admirer les fleurs de cerisiers dans la soirée. Beaucoup de visiteurs qui ont déjà vu les fleurs de cerisiers durant la nuit ont dit que cela avait l’air d’être au Japon et que c’était joli, a dit le reportage.

Le photographeur qui vient de Miaoli (苗栗) a dit que le parc de Hsinchu est l’endroit où on peut prendre des photos des cerisiers du matin au soir sans changer d’endroit, car “c’est l’endroit où on peut prendre facilement des photos dans le pays” a poursuivi le reportage.

Selon Wikipédia, au Japon, le cerisier est surtout planté pour ses qualités ornementales. Son nom est sakura et sa floraison est guettée dans de nombreuses régions. Les cerisiers du docteur Nagai Takashi sont célèbres à Nagasaki. Les cerisiers ornementaux sont aussi cultivés ailleurs dans le monde comme plantation d'alignement le long des rues ou dans les jardins et les parcs.