CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 432 May 452 3-4 Jul 467 Sep 481 1-4 Dec 499 3-4 Mar 512 3-4 May 518 Jul 515 3-4 Sep 525 Dec 539 1-4 Mar 548 1-2 May 553 1-2 Jul 545 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 372 3-4 May 379 1-2 Jul 386 1-4 Sep 392 1-4 Dec 398 1-2 Mar 406 3-4 May 410 1-4 Jul 413 1-2 Sep 407 1-2 Dec 407 1-2 Mar 413 May 417 1-2 Jul 420 3-4 Sep 417 1-4 Dec 409 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 257 1-4 May 238 1-4 Jul 236 1-4 Sep 230 1-4 Dec 232 1-4 Mar 236 1-2 May 236 1-2 Jul 236 1-2 Sep 236 1-2 Dec 236 1-2 Jul 236 1-2 Sep 237 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1026 3-4 May 1037 1-4 Jul 1045 3-4 Aug 1045 3-4 Sep 1032 Nov 1021 3-4 Jan 1026 Mar 1027 1-4 May 1029 Jul 1031 1-4 Aug 1022 3-4 Sep 1002 3-4 Nov 985 1-2 Jan 987 1-4 Mar 987 1-4 May 990 Jul 989 1-2 Aug 989 1-2 Sep 988 Nov 971 Jul 979 Nov 968 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 33.88 May 34.13 Jul 34.40 Aug 34.46 Sep 34.51 Oct 34.50 Dec 34.72 Jan 34.84 Mar 34.98 May 35.05 Jul 35.13 Aug 35.11 Sep 35.04 Oct 34.93 Dec 35.00 Jan 35.15 Mar 35.15 May 35.15 Jul 35.15 Aug 35.15 Sep 35.15 Oct 35.15 Dec 35.15 Jul 35.15 Oct 35.15 Dec 35.15 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 330.80 May 334.80 Jul 337.90 Aug 337.20 Sep 335.10 Oct 330.60 Dec 331.80 Jan 331.10 Mar 330.80 May 330.40 Jul 331.10 Aug 329.50 Sep 327.40 Oct 320.80 Dec 320.20 Jan 318.50 Mar 318.50 May 318.50 Jul 318.50 Aug 318.50 Sep 318.50 Oct 319.60 Dec 319.60 Jul 319.60 Oct 319.60 Dec 319.60