Est-ce que l’azalée peut être une fleur de Taipei?

TAIPEI (Taiwan News) - La saison de Sakura sera suivie par la saison des azalées (杜娟花)et pour la première fois, Taipei va tenir ce festival. L’un des cinq belles de campus de l’Université de Taiwan, Smire Weng (翁滋蔓) est la porte-parole des azalées, un festival qui va relier la saison des azalées de l’Université de Taiwan qui a déjà plus de 20 ans.

Le directeur du bureau des parcs et des luminaires de rues (公園處), Huang Li-yuan (黃立遠) a dit qu’il y a au total 500 000 azalées à Taipei mais à cause du courant froid, il n’y a que 20% qui ont commencé à fleurir. Il est probable qu’aux environs de 10 mars la saison des azalées va commencer.

Photo / Travel Taipei

Le maire de Taipei, Ko Wen-je a dit que depuis l’année dernière, il voulait faire des coordinations avec la saison des azalées de l’Université de Taiwan avec le Parc Forestier Da-an (大安森林公園), la route de Xinsheng Sud (新生南路) et la route de Roosevelt (羅斯福路) et d’autres routes où ont été plantées les azalées, une bonne occasion pour la promotion du tourisme de Taipei. De plus, Tokyo a Sakura, Amsterdam a ses tulipes, pourquoi Taipei ne peut pas avoir une fleur qui la relie pour renforcer son impression?

Smire Weng a dit qu’en regardant les azalées, cela lui fait penser au poème de l’auteur Chiang Hsun (蔣勳), «j’espère que la montagne soit couverte d’azalées pour avoir un printemps sans regrets» (我願是滿山的杜鵑,只為一次無憾的春天), une phrase qui décrit cette beauté qu’elle a lu le jour de l’ouverture.

La saison des azalées a lieu à partir du 1er – 31 mars mais Huang Li-yuan a dit qu’à cause de la température, cette floraison commencera aux environs de 10 mars jusqu’au mi-avril.