CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 418 3-4 May 438 3-4 Jul 453 1-4 Sep 468 1-2 Dec 487 1-2 Mar 501 1-4 May 508 Jul 508 3-4 Sep 517 3-4 Dec 531 1-2 Mar 540 3-4 May 545 3-4 Jul 541 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 360 1-4 May 368 1-4 Jul 375 3-4 Sep 382 Dec 388 3-4 Mar 397 1-4 May 401 1-4 Jul 404 Sep 397 1-4 Dec 398 3-4 Mar 404 3-4 May 409 1-4 Jul 413 Sep 409 1-2 Dec 405 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 249 1-2 May 243 Jul 241 3-4 Sep 233 Dec 235 1-2 Mar 237 May 237 Jul 237 Sep 237 Dec 237 Jul 237 Sep 238 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1011 May 1022 Jul 1031 Aug 1030 1-2 Sep 1017 Nov 1006 1-4 Jan 1011 1-4 Mar 1012 3-4 May 1014 1-2 Jul 1017 Aug 1009 1-4 Sep 989 1-4 Nov 973 3-4 Jan 975 1-2 Mar 975 1-2 May 978 1-4 Jul 977 3-4 Aug 977 3-4 Sep 976 1-4 Nov 959 1-4 Jul 967 1-4 Nov 956 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 32.35 May 32.63 Jul 32.91 Aug 33.02 Sep 33.09 Oct 33.10 Dec 33.33 Jan 33.46 Mar 33.59 May 33.71 Jul 33.81 Aug 33.81 Sep 33.82 Oct 33.74 Dec 33.84 Jan 33.99 Mar 33.99 May 33.99 Jul 33.99 Aug 33.99 Sep 33.99 Oct 33.99 Dec 33.99 Jul 33.99 Oct 33.99 Dec 33.99 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 331.10 May 335.60 Jul 338.80 Aug 338.00 Sep 335.90 Oct 331.30 Dec 331.90 Jan 331.60 Mar 331.30 May 331.30 Jul 331.80 Aug 330.10 Sep 328.60 Oct 321.90 Dec 321.30 Jan 320.70 Mar 320.70 May 320.70 Jul 320.70 Aug 320.70 Sep 320.70 Oct 321.80 Dec 321.80 Jul 321.80 Oct 321.80 Dec 321.80