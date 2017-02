New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Monday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 2014 2016 2014 2016 Down 12 May 1979 2008 1967 1982 Down 12 Jul 1997 2015 1978 1993 Down 9 Sep 2011 2031 1995 2009 Down 10 Dec 2046 2054 2024 2037 Down 9 Mar 2060 2070 2047 2060 Down 9 May 2080 2080 2064 2077 Down 10 Jul 2087 2097 2087 2092 Down 10 Sep 2108 Down 11 Dec 2131 Down 11