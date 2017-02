CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 431 1-4 May 448 Jul 462 Sep 477 Dec 495 1-2 Mar 508 1-4 May 514 3-4 Jul 515 3-4 Sep 524 1-2 Dec 538 1-4 Mar 547 1-2 May 552 1-2 Jul 547 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 364 May 370 3-4 Jul 378 1-4 Sep 384 1-2 Dec 391 Mar 399 1-2 May 402 3-4 Jul 405 3-4 Sep 398 1-2 Dec 400 1-4 Mar 406 1-4 May 410 3-4 Jul 413 3-4 Sep 410 1-4 Dec 406 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 251 3-4 May 250 Jul 246 Sep 237 3-4 Dec 237 3-4 Mar 239 1-4 May 239 1-4 Jul 239 1-4 Sep 239 1-4 Dec 239 1-4 Jul 239 1-4 Sep 240 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1013 1-2 May 1024 1-4 Jul 1033 1-4 Aug 1033 Sep 1019 Nov 1007 Jan 1011 3-4 Mar 1012 1-2 May 1014 1-4 Jul 1017 Aug 1009 1-4 Sep 989 1-4 Nov 973 Jan 974 3-4 Mar 974 3-4 May 977 1-2 Jul 977 Aug 977 Sep 975 1-2 Nov 958 1-2 Jul 966 1-2 Nov 955 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 32.39 May 32.67 Jul 32.93 Aug 33.03 Sep 33.11 Oct 33.11 Dec 33.33 Jan 33.46 Mar 33.57 May 33.66 Jul 33.75 Aug 33.73 Sep 33.71 Oct 33.59 Dec 33.68 Jan 33.68 Mar 33.68 May 33.68 Jul 33.68 Aug 33.68 Sep 33.68 Oct 33.68 Dec 33.68 Jul 33.68 Oct 33.68 Dec 33.68 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 331.30 May 335.70 Jul 338.80 Aug 338.10 Sep 335.90 Oct 331.40 Dec 331.80 Jan 331.40 Mar 331.10 May 331.00 Jul 331.50 Aug 329.80 Sep 327.50 Oct 321.00 Dec 320.50 Jan 322.00 Mar 322.00 May 322.00 Jul 322.00 Aug 322.00 Sep 322.00 Oct 323.10 Dec 323.10 Jul 323.10 Oct 323.10 Dec 323.10